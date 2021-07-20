В Удмуртии с начала пандемии скончались более 1000 человек с коронавирусом и подозрением на него

В республике за сутки зафиксировали 145 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом и подозрением на него в Удмуртии с начала пандемии достигло отметки в 1 137 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб. Почти за полтора года скончались 579 пациентов с подтвержденным ковидом и 558 – с признаками этого заболевания.

За последние сутки в Удмуртии выявили 145 новых случаев заражения. Диагноз подтвердился у 59 жителей Ижевска. Кроме того, 24 факта в Сюмсинском районе, 16 – в Увинском, 8 – в Кезском, 7- в Камбарском, по 6 – в Сарапуле и Завьяловском районе, по 3 – в Воткинском, Киясовском районам, по два случая зарегистрировано в Юкаменском, Вавожском, Каракулинском, Кизнерском районах, по одному случаю в Можге, Воткинске, Можгинском и Сарапульском, Якшур-Бодьинском районах.

При этом врачи выписали 42 человека.

Скончались 4 пациента. Женщине был 81 год, мужчинам – 64, 74, 84 года.

Ранее вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук объяснила причину возникновения существенной разницы по количеству летальных случаев между данными региона и федерального оперштаба. До конца 2020 года в федеральный список попадали пациенты как с подтверждённым, так и неподтвержденным коронавирусом, в региональный – только с подтвержденным. С этого года методика подсчета изменилась.