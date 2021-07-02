О заражении ковидом узнали еще 104 жителя Удмуртии

Скончались 3 пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 104 случая заражения коронавирусом, 52 из которых – в Ижевске. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился также у 17 жителей Увинского района, 15 жителей Сюмсинского района, 6 жителей Красногорского района, 4 жителей Глазова, 4 жителей Сарапула, 2 жителей Игринского района, по одному заболевшему в Балезинском, Дебесском, Завьяловском и Юкаменском районах.

43 пациента выписали. Прививки поставили более 197 тыс. человек.

За сутки скончались 3 зараженных ковидом жителя Удмуртии – 72-летний мужчина и женщины 73 и 86 лет.

Всего с начала пандемии коронавирус в регионе подтверждали уже 35 956 раз.

Напомним, что по прежнему по вопросам лечения и диагностики ковида можно звонить по номеру 8-800-100-24-47.