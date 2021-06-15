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Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Ижевске будут работать каждый день

18:05, 15 июня, 2021
Андрей Поносов
Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Ижевске будут работать каждый день
18:05, 15 июня, 2021
Андрей Поносов
459
0
#Ижевск\n#Минздрав Удмуртии\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: пресс-служба Минздрава УР
459
0

Выездные прививочные кабинеты откроют на Центральной площади и у ТЦ «Матрица».

Ижевск. Удмуртия. Выездная вакцинация от коронавируса в Ижевске будет проходить ежедневно. С 16 июня мобильные прививочные пункты развернут на Центральной площади у театра оперы и балета и в Ленинском районе возле торгового центра «Матрица». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В будние дни поставить прививку в передвижных медицинских комплексах можно с 16:00 до 20:00, в субботу желающих вакцинироваться будут принимать с 10:00 до 20:00, в воскресенье – с 10:00 до 16:00.

Отметим, перед тем как поставить прививку, необходимо пройти небольшой медосмотр. Пациенту измерят температуру, уровень кислорода в крови и проведут анкетирование.

Вакцинироваться смогут граждане старше 18 лет первым компонентом препаратов «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и пишущую ручку для заполнения документов.

И добавим, по данным Минздрава с начала июня в Ижевске в передвижных медицинских комплексах от коронавирусной инфекции привились более 1000 человек.

18:05, 15 июня, 2021
Андрей Поносов
459
0
#Ижевск\n#Минздрав Удмуртии\n#вакцинация\n#коронавирус