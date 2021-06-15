В тяжелом состоянии находятся 42 зараженных ковидом жителя Удмуртии

Еще 40 человек получили положительные тесты.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус в Удмуртии выявили еще у 40 человек, в том числе у 10 лиц старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

В числе заболевших 13 жителей Ижевска, 7 жителей Можги, 4 жителя Глазова, 4 жителя Киясовского района, 4 жителя Можгинского района, а также 3 жителя Юкаменского района и 2 жителя Воткинска. По одному случаю зафиксировали в Дебесском, Камбарском районах и Сарапуле.

По данным на вторник, еще 40 человек выписали.

Из тех, кто сейчас лечится от ковида, 42 находятся в тяжелом состоянии, 262 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, 2 398 человек чувствуют себя удовлетворительно.