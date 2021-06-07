За минувшие сутки в Удмуртии коронавирусом заболели 39 человек

В числе заразившихся 6 детей до 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили 39 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, 4 жителей Киясовского района, 3 жителей Завьяловского района, 3 жителей Сарапула. По два случая выявили в Граховском, Дебесском, Игринском, Юкаменском районах. Также заразился один жителя Воткинска.

Заболели 6 детей до 14 лет и 9 человек старше 65 лет.

43 пациента справились с болезнью.

Вакцинацию прошли 123 190 человек, из них 97 985 получили второй компонент.

По состоянию на 7 июня в Удмуртии зарегистрировали 34 441 случай коронавируса.