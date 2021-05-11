В Удмуртии скончались еще две зараженные ковидом женщины

50 человек выписали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались еще два зараженных ковидом пациента. Женщинам было 73 и 88 лет, сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Врачи выписали 50 пациентов. Всего по данным на 11 мая в республике выявили 41 новый случай коронавируса. Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 6 жителей Алнашского района, 3 жителей Селтинского района, 2 жителей Воткинска, по одному случаю зафиксировали в Можге и Можгинском районе. Среди заболевших 13 человек старше 65 лет.

Прививки от коронавируса поставили уже 95 412 человек, второй компонент получили более 63 тыс. жителей Удмуртии.