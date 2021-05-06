Коронавирус: за сутки в Удмуртии выписали 56 человек, два пожилых пациента скончались

Прививки поставили почти 94 тыс. жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Удмуртской Республики.

В числе заболевших 20 жителей Ижевска, 6 жителей Сарапула, 5 жителей Балезинского района, 4 жителей Красногорского района, по два случая выявили в Дебесском, Сарапульском и Ярском районах, по одному случаю в Глазове и Глазовском районе. Среди новых зараженных 16 человек старше 65 лет.

За сутки выписали 56 жителей региона, два пациента скончались. Женщине был 81 год, мужчине 83 года. Всего с начала пандемии выздоровели 29 834 пациента, скончались 422.

Прививки поставили 93 945 человек.