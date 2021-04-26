Больницы Ижевска изменят график работы в майские праздники

Все дни будет доступно оказание неотложной медицинской помощи.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили режим работы государственных медицинских и аптечных организаций в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Для взрослого населения 2, 3, 8 и 10 мая в режиме субботнего дня работают амбулаторно-поликлинические службы с оказанием неотложной помощи больным стоматологического профиля.

4, 5, 6 и 7 мая кроме амбулаторно-поликлинических служб с оказанием неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля, будет организована работа узких специалистов, диагностических служб, по обслуживанию вызовов на дому и врачебных комиссий.

О приемных часах конкретной поликлиники в праздничные дни лучше уточнять заранее в регистратуре.

Для детей 3, 5, 7 и 10 мая работают амбулаторно-поликлинические службы в режиме субботнего дня с организацией оказания неотложной медицинской помощи с обслуживанием вызовов на дому.

4, 5, 6, 7 мая можно будет обратиться к врачам узких специальностей, диагностическим службам и врачебной комиссии.

С 1 по 10 мая включительно организуют оказание неотложной медицинской помощи, в том числе пациентам стоматологического профиля.

Выдача молочной продукции в государственных медицинских организациях, имеющих молочные кухни, происходит каждый день.