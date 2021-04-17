За последние сутки в Удмуртии выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом

В числе заболевших: 4 детей до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки выявили 65 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 32 жителей Ижевска, 5 жителей Дебёсского района, по 4 случая в Игринском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском районах, по 3 жителя Сарапула, Сарапульского района и Глазова, по 2 жителя Глазовского и Завьяловского районов, по одному случаю — Балезинский, Камбарский, Киясовский, Шарканский районы.

В числе заболевших: 4 детей до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровели 75 человек, двое скончались: мужчины 89 лет.

На 17 апреля в Удмуртии зафиксировали 32 002 случая заболевания COVID-19, 404 человек скончались, а 28 572 — выздоровели. 65 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, вакцинацию прошли 65 584 жителя республики. 41 674 из них получили второй компонент.