Более 66 тысяч жителей Удмуртии вакцинировались от ковида

В регионе зарегистрировали 68 новых случаев коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии еще 68 жителей заразились ковидом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Так, среди заболевших 35 жителей Ижевска, 6 жителей Увинского района, 5 жителей Глазова, 4 жителей Завьяловского района, 3 жителей Алнашского района, 3 жителей Сарапула, по два случая выявили в Глазовском, Кезском, Юкаменском, Игринском районах, по одному случаю в Воткинске, Балезинском, Дебесском, Шарканском районах.

Врачи выписали 78 пациентов. Прививки поставили уже более 66 тыс. человек, второй компонент получили свыше 41 тыс. жителей.

В настоящее время среди пациентов 2 626 чувствуют себя удовлетворительно, 348 находятся в состоянии средней степени тяжести, 64 – в тяжелом.