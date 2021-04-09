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В ижевской ГКБ № 6 завершается капитальный ремонт

10:15, 09 апреля, 2021
Аграфена Костромская
В ижевской ГКБ № 6 завершается капитальный ремонт
10:15, 09 апреля, 2021
Аграфена Костромская
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#Удмуртия\n#здравоохранение\n#капремонт\n#медики
Фото: http://mzur.ru/press/news/v-gorodskoy-klinicheskoy-bolnitse-6-zavershayutsya-raboty-v-ramkakh-proekta-bolshoy-remont/
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Всего в столице отремонтируют 8 медучреждений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается капитальный ремонт здания городской клинической больницы № 6. Работы проводятся в рамках проекта «Большой ремонт», сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Здание ГКБ № 6 было построено в 1965 году. За полвека капитального ремонта здесь ни разу не проводили. Восстанавливать больницу начали еще в 2019 году. За это время здесь установили новые окна, заменили все инженерные коммуникации и системы безопасности, отремонтировали внутренние помещения, обновили фасады и входную группу. Перепланировка поликлиники даст медикам возможность разделить потоки пациентов.

В Ижевске капитальный ремонт идет еще в 8 учреждениях здравоохранения, это более 30 зданий, в их числе республиканская детская клиническая больница и госпиталь для ветеранов войны. Общая стоимость всех проектов оценивается в 772,7 млн рублей.

10:15, 09 апреля, 2021
Аграфена Костромская
445
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#капремонт\n#медики