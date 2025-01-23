В Удмуртии запустили систему контроля за оплатой труда медиков

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустили систему контроля за оплатой труда медицинских работников. Об новом индикаторе Роструда сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике.

«Новый индикатор риска поможет своевременно выявлять снижение уровня оплаты труда отдельных категорий медиков и оперативно реагировать на потенциальные нарушения. На основе данных, поступающих из Социального фонда России, индикатор будет свидетельствовать о возможном нарушении трудового законодательства, а именно снижение зарплаты у 25% и более работников медицинских организаций отдельных категорий медицинского персонала: врачи, медработники с высшим (немедицинским) образованием, средний и младший медицинский персонал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобное снижение может свидетельствовать о возможном нарушении трудового законодательства в части своевременной и в полном объеме выплаты зарплаты.

Новый индикатор риска был утверждён в конце 2024 года. Были внесены изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства. Срабатывание индикатора будет служить основанием для инициирования проверки медицинской организации.

При этом нарушения не будет, если снижение оплаты труда связано с объективными причинами, например, длительный больничный, отпуск по уходу за ребенком, уменьшение объема выполняемых работ по инициативе работника (оформление на полставки вместо полной ставки) и прочее.