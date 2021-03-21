За минувшие сутки двое жителей Удмуртии скончались от коронавируса

Заболели ещё 87 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб

Среди заболевших 9 детей до 14 лет и 26 человек старше 65 лет.

Диагноз подтвердился у 33 жителей Ижевска, 12 жителей Сарапула, 7 жителей Глазова, 6 жителей Шарканского района. По 5 случаев выявили в Воткинске, Игринском, Воткинском районах, также заболели 4 жителя Увинского района.

По два случая зарегистрировано в Алнашском и Сарапульском районах, по одному случаю в Балезинском, Вавожском, Завьяловском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах.

Два человека скончались: мужчинам было 56 лет и 81 год.

Состояние заболевших: 2 510 в удовлетворительном состоянии, 414 средней степени тяжести, 111 в тяжелом состоянии.