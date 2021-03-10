Из-за пандемии в Удмуртии для участия в «Донорской весне» появились новые условия

После прививки от ковида сдать кровь не получится.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии вновь могут принять участие в акции «Донорская весна». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В этом году из-за пандемии правила сдачи крови немного изменятся. Донорами не смогут стать вернувшиеся из-за границы, а также те, кто решил стать донором после прививки от ковида.

Традиционно акция призвана привлечь внимание молодежи к проблеме нехватки донорской крови. Участие в ней могут принять жители от 18 лет и весом от 55 кг. Желающие сдать биоматериал должны быть здоровы, иметь прописку на территории Удмуртии. Напомним, перед процедурой нельзя 2 дня употреблять алкоголь, курить за 2 часа, в течение года делать операции или тату.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, на станции будут работать волонтеры. При входе у всех измерят температуру, обработают руки антисептиком, проконтролируют социальную дистанцию.

В кабинете у донора возьмут кровь из пальца, измерят давление, прослушают фонендоскопом, посмотрят горло, проведет осмотр врач трансфузиолог, а затем направят на процедуру. После угостят сладким чаем, выдадут денежную компенсацию и донорскую справку.

Желающих ждут 30 марта на Республиканской станции переливания крови. Отметим, что в осеннюю акцию жители смогли пополнить банк на 50 л.