В Удмуртии за сутки от коронавируса скончались два человека

В регионе зафиксировали 199 случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили 199 случаев коронавируса. Об этом сообщил республиканский Оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Заражения covid-19 не зафиксировали в 13 муниципальных образованиях.

Вирус подтвердился у 94 жителя Ижевска, 21 жителя Сарапула, 20 жителей Сарапульского района, 16 жителей Завьловского района, 9 жителей Увинского района. По 8 случаев зафиксировали в Вавожском районе, 7 в Игринском районе, 6 в Селтинском районе, 5 в Алнашском районе, 4 в Сюмсинском районе и по 2 случая в Балезинском и Юкаменском районах.

По одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Можге, Воткинском, Дебесском и Камбарском районах.

Из больницы выписали 200 человек. Два человека скончались. 165 пациентов остаются в тяжёлом состоянии.