В Удмуртии за сутки коронавирусом заразились 202 человека

Столько же справились с болезнью.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 202 случая заражения covid-19. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирус не зафиксировали в 11 муниципальных образованиях.

Диагноз подтвердился у 108 жителей Ижевска, 21 жителей Воткинска, 15 жителей Сарапула. По 9 случаев в Алнашском и Увинском районах, по 5 случаев в Юкаменском и Балезинском районах. По 4 случая в Воткинском, Игринском, Дебёсском и Ярском районах.

В Кезском и Шарканском районах заболели по три человека. В Вавожском и Селтинском районах по два случая, по одному — в Глазове, Глазовском, Кизнерском и Сарапульском районах.

На 7 января в Удмуртии зарегистрировали 21 343 случая covid-19. Скончались 303 человека. В тяжёлом состоянии находятся 165 пациентов.