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Количество заболевших коронавирусом в Удмуртии превысило 21000 человек с начала пандемии

09:23, 06 января, 2021
Дмитрий Стрелков
Количество заболевших коронавирусом в Удмуртии превысило 21000 человек с начала пандемии
09:23, 06 января, 2021
Дмитрий Стрелков
516
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
516
0

Новый день прибавил в статистику ещё 201 жителя республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили ещё 201 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные привёл республиканский Оперштаб утром среды, 6 января.

Больше всего заболевших жителей находится в Ижевске (109 человек), Воткинске (28 человек) и в Завьяловском районе (14 человек). Также в республике выписали после выздоровления 209 человек.

Таким образом, с начала пандемии ковид лабораторно подтверждён у 21 141 жителя Удмуртии. 17 265 человек выздоровели, 303 заболевших скончались.

09:23, 06 января, 2021
Дмитрий Стрелков
516
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус