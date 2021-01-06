Количество заболевших коронавирусом в Удмуртии превысило 21000 человек с начала пандемии

Новый день прибавил в статистику ещё 201 жителя республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили ещё 201 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные привёл республиканский Оперштаб утром среды, 6 января.

Больше всего заболевших жителей находится в Ижевске (109 человек), Воткинске (28 человек) и в Завьяловском районе (14 человек). Также в республике выписали после выздоровления 209 человек.

Таким образом, с начала пандемии ковид лабораторно подтверждён у 21 141 жителя Удмуртии. 17 265 человек выздоровели, 303 заболевших скончались.