Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак проверил работу ковид-центра в ГКБ №6 Ижевска

Он пообщался с пациентами, находящимися в «красной зоне».

Ижевск. Удмуртия. Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак проинспектировал работу ковид-центра в ГКБ №6 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Он проверил обеспечение больницы, ее готовность работать в праздничные дни и пообщался с пациентами «красной зоны».

В настоящее время в стационаре лечатся 373 человека, из которых 196 находятся на кислородной поддержке, 9 – на ИВЛ.

Пациенты довольны условиями в больнице, однако есть и замечания – жалобы на маршрутизацию. По словам одного из зараженных, тела скончавшихся пациентов для передачи в патологоанатомическое отделение вывозят через приемный покой, что причиняет моральные страдания пациентам.

В медучреждении центральный вход и хозяйственный находятся в противоположных сторонах, а для транспортировки тел из «красной зоны» используется транспортный лифт, который находится рядом с хозяйственным входом.

Министр пообещал учесть просьбы пациентов. Он добавил, что в отделении установили ширму, которая скрывает перемещения у лифта.