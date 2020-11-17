Коронавирус в Удмуртии: 103 пациента выздоровели и двое скончались

Зарегистрировано 153 новых случая.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии выявили еще 153 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Положительный результат оказался у 90 жителей Ижевска, 24 жителей Завьяловского района, 16 жителей Глазова, 4 жителей Игринского района, 4 жителей Якшур-Бодьинского района, 3 жителей Глазовского района, по 2 случая зарегистрировали в Можге, Алнашском, Красногорском и Юкаменском районах.

По одному заболевшему выявили в Ярском, Малопургинском, Кезском, Граховском районах.

За сутки умерли еще 2 пациента – 70-летняя женщина и 64-летний мужчина. В то же время домой выписали сразу 103 человек.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 163 человека.

Отметим, с начала пандемии ковид подтвердился уже у 11 390 жителей Удмуртии.