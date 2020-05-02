Еще 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Большинство заболевших из Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили ещё 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов в субботу, 2 мая, в 10:12.

«Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, одного жителя Воткинского и одного Увинского районов, а также одного жителя Глазова и одного из Можги», — сообщил глава Удмуртии.

Он подчеркнул, что по каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.

Таким образом, в республике зарегистрирован 271 лабораторно подтверждённый случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 45 человек выздоровели, 9 летальных случаев.



