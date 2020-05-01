Еще одна женщина, зараженная коронавирусом, скончалась в Удмуртии

Также 1 мая стало известно о 14 выздоровевших.
Ижевск. Удмуртия. Зараженная коронавирусом пациентка скончалась в Удмуртии. Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава республики Александр Бречалов.
Женщине был 81 год, она страдала хроническим заболеванием.
Кроме того, на утро пятницы зарегистрировано еще 14 выздоровевших. Всего в республике на 1 мая 45 человек, заболевших коронавирусом, уже выписаны домой, 9 – скончались.
Коронавирус в Удмуртии: Актуальная информация - Развитие истории / Сусанин
Хроника развития ситуации с коронавирусом в Ижевске и на территории Удмуртии в 2020 году. Таймлайн и история событий