Еще одна женщина, зараженная коронавирусом, скончалась в Удмуртии

Также 1 мая стало известно о 14 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. Зараженная коронавирусом пациентка скончалась в Удмуртии. Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава республики Александр Бречалов.

Женщине был 81 год, она страдала хроническим заболеванием.

Кроме того, на утро пятницы зарегистрировано еще 14 выздоровевших. Всего в республике на 1 мая 45 человек, заболевших коронавирусом, уже выписаны домой, 9 – скончались.