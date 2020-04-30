Депутаты Гордумы Ижевска передали в женские консультации города 5 тысяч масок

Они обеспечивают беременных женщин средствами индивидуальной защиты в рамках акции «Забота о будущем».

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска запустили проект «Забота о будущем». В его рамках члены фракции «Единая Россия» передали женским консультациям города 5 тыс. медицинских масок.

Для поддержки выбрали 3 крупных медицинских учреждения. Это ГКБ №6, ГКБ №7 и ГКБ №10. При посещении больницы пациентки смогут взять медицинскую маску прямо на входе.

«Забота о материнстве и детстве в любой социальной политике любого государства, любого региона, муниципалитета — в приоритете. Сегодня в период пандемии коронавирусной инфекции как никогда важно поддерживать как раз именно беременных женщин, потому что это забота о будущем нашей страны, наших детей», — рассказал председатель Городской думы Ижевска, участник акции Олег Гарин.

Первыми средства индивидуальной защиты получила ГКБ №6. Главный врач больницы Инна Грачева рассказывает — в условиях пандемии COVID-19 поликлиника старается оказывать медицинские услуги удаленно, осматривать пациенток на дому и регулярно созваниваться с ними. Тем не менее, все равно возникают случаи, когда беременной женщине приходится прийти в больницу.

«Средства индивидуальной защиты — это эффективная мера для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. И конечно, в средствах индивидуальной защиты сейчас нуждаются не только медицинские работники, а также наши пациенты категории риска. В частности, к ним относятся беременные женщины. Поэтому помощь в медицинских масках для нас очень важна и нужна», — добавила Инна Грачева.

«Забота о будущем» — не единственный проект от депутатов Гордумы Ижевска, направленный на оказание помощи ижевчанам в условиях пандемии коронавируса. Они участвуют в акции «ПоддЕРжка», ведут волонтёрскую деятельность и реализуют свои проекты. Например, Олег Гарин запустил акцию «ПомогиСоседу», в рамках которой он помогает людям старшего поколения в доставке продуктов питания, медикаментов и средств личной гигиены, заместитель председателя Гордумы Фания Федорова совместно с Бахрузом Гумбатовым обеспечивают дежурные группы детских садов округа масками, а председатель постоянной комиссии Городской думы по бюджету и финансам Константин Котов доставляет бесплатные обеды сотрудникам «горячей линии» Минздрава Удмуртии.