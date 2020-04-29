Всего в лечебном учреждении подтвердилось 82 случая.

Ижевск. Удмуртия. В среду, 29 апреля, коронавирус подтвердился у 2 пациентов и 1 медсестры в ГКБ №1 в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Всего в регионе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – 8 жителей Ижевска (в том числе 5 контактировавших с ранее заболевшими), 1 ребенок из Грахово (семейный очаг) и 1 житель Воткинска, вернувшийся из Москвы.

Всего в столице Удмуртии выявлено 153 случая заражения, в том числе 82 – в Городской клинической больнице №1, закрытой на карантин.

Среди районов по количеству заболевших лидирует Алнашский – там подтвердился 21 случай.

По данным на 29 апреля, в Удмуртии выявлено 228 заразившихся коронавирусом, 28 человек выздоровели, 8 скончались.