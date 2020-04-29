Справиться с новой инфекцией смогли 28 человек.
Ижевск. Удмуртия. Еще 6 человек в Удмуртии вылечились от коронавируса. По данным главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, общее число выздоровевших достигло 28 человек.
Напомним, в среду, 29 апреля, стало известно о 10 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших выросло до 228 человек. 8 пациентов скончались.
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