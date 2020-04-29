Справиться с новой инфекцией смогли 28 человек.

Ижевск. Удмуртия. Еще 6 человек в Удмуртии вылечились от коронавируса. По данным главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, общее число выздоровевших достигло 28 человек.

Напомним, в среду, 29 апреля, стало известно о 10 новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших выросло до 228 человек. 8 пациентов скончались.