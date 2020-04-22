  • $ 74.72 ↓
  • € 80.25 ↓

Отделение для беременных, контактировавших с носителями коронавируса, создали на базе пятого роддома Ижевска

12:55, 22 апреля, 2020
Дарья Саушина
Отделение для беременных, контактировавших с носителями коронавируса, создали на базе пятого роддома Ижевска
12:55, 22 апреля, 2020
Дарья Саушина
1315
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#роддом\n#коронавирус
1315
0

В нем также лежат женщины, вернувшиеся из неблагополучных регионов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе роддома №5 создали отделение для женщин, вернувшихся из неблагополучных территорий или контактировавших с носителями коронавируса. Внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова сообщила информационному агентству «Сусанин», что всего здесь предусмотрено около 50 мест для беременных. Первый этаж здания уже принимает пациенток, на втором и третьем идет ремонт. «Они сейчас делают боксированные палаты, шлюзы, кислород в палате», - рассказала Сахабутдинова.

Остальные акушерские стационары продолжают работу в прежнем режиме, но с усилением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Все плановые закрытия на чистки перенесли на осень.

Потоки пациентов разделены. Через одни двери заходят здоровые женщины, через другие – с подозрением на респираторные заболевания. «У них отдельный вход, отдельно оборудованные помещения для приема. Также у нас есть изоляторы – отдельные палаты с санузлом, где пациентка постоянно пребывает, уже не перекрещиваясь с потоком здоровых пациентов», - сообщила специалист. После выздоровления беременную переводят в обычное отделение.

Отметим, что для безопасности будущих мам в роддомах также запретили свидания с родственниками.

12:55, 22 апреля, 2020
Дарья Саушина
1315
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#роддом\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Удмуртии: на дачи можно выезжать при наличии правоустанавливающих документов

11:50, 20 апреля, 2020
9815

Еще 30 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

8984
16:25, 18 апреля, 2020

Несколько десятков приехавших из Москвы и Московской области выявили в пробке на Сарапульском тракте в Ижевске

8277
13:20, 20 апреля, 2020

В Сарапуле появился первый зараженный коронавирусом

6088
20:58, 18 апреля, 2020

Глава Удмуртии анонсировал расширение списка возобновляющих работу отраслей

6031
16:58, 21 апреля, 2020

В России зафиксировали 6060 новых случаев заражения коронавирусом

14:14, 19 апреля, 2020
2776

Очагом распространения коронавируса в Набережных Челнах оказалась кондитерская фабрика

2355
16:53, 21 апреля, 2020

Дети разносят коронавирус дольше взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре

1941
18:24, 22 апреля, 2020

Молодёжь Екатеринбурга устроила тайную вечеринку во время самоизоляции

1860
12:10, 19 апреля, 2020

«Яндекс» предложил россиянам бесплатно провериться на коронавирус

1778
11:34, 22 апреля, 2020

Глава ВОЗ предупредил, что основная битва с COVID-19 еще впереди

12:21, 21 апреля, 2020
2058

В Турции от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина

2033
10:00, 19 апреля, 2020

Матчи Лиги чемпионов могут возобновиться 7 августа

1959
12:00, 19 апреля, 2020

Протесты с требованиями отмены карантина прошли в США

1783
16:50, 19 апреля, 2020

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

1615
16:00, 18 апреля, 2020

Лонгриды

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020