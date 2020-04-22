Отделение для беременных, контактировавших с носителями коронавируса, создали на базе пятого роддома Ижевска

В нем также лежат женщины, вернувшиеся из неблагополучных регионов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе роддома №5 создали отделение для женщин, вернувшихся из неблагополучных территорий или контактировавших с носителями коронавируса. Внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова сообщила информационному агентству «Сусанин», что всего здесь предусмотрено около 50 мест для беременных. Первый этаж здания уже принимает пациенток, на втором и третьем идет ремонт. «Они сейчас делают боксированные палаты, шлюзы, кислород в палате», - рассказала Сахабутдинова.

Остальные акушерские стационары продолжают работу в прежнем режиме, но с усилением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Все плановые закрытия на чистки перенесли на осень.

Потоки пациентов разделены. Через одни двери заходят здоровые женщины, через другие – с подозрением на респираторные заболевания. «У них отдельный вход, отдельно оборудованные помещения для приема. Также у нас есть изоляторы – отдельные палаты с санузлом, где пациентка постоянно пребывает, уже не перекрещиваясь с потоком здоровых пациентов», - сообщила специалист. После выздоровления беременную переводят в обычное отделение.

Отметим, что для безопасности будущих мам в роддомах также запретили свидания с родственниками.