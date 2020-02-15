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Ремонт городской больницы №8 близится к завершению в Ижевске

12:45, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Ремонт городской больницы №8 близится к завершению в Ижевске
12:45, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
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#медицина\n#строительство\n#Ижевск\n#здравоохранение\n#Минстрой Удмуртии\n#Дмитрий Сурнин\n#капремонт\n#больница
Фото: facebook.com/dmitriy.surnin
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Объект сдадут в марте, пообещал министр строительства Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Капитальный ремонт в стационаре ГКБ №8 Ижевска подходит к концу. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Городская клиническая больница №8 находится по адресу улица Серова, 65. В рамках капремонта в здании стационара обновили все инженерные коммуникации, заменили на пластиковые старые деревянные окна. Отделочные работы ведутся в настоящее время на 1 и 2 этажах.

По завершении ремонта на площади 2,5 тыс. кв.м в стационаре разместят взрослую поликлинику ГКБ №8. Она располагается сегодня в здании 1958 года постройки на улице Софьи Ковалевской, 8.

«Думаю, даже не стоит говорить в каком состоянии находится здание с 60-летней историей эксплуатации. Сегодня проверил работу подрядчика, остался доволен и качеством, и сроками, с которыми он выполняет свои обязательства», - написал Дмитрий Сурнин в социальной сети.

Министр добавил, что в стационаре ежедневно трудятся 50-60 рабочих, и к марту объект будет сдан.

 

12:45, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
60
0
#медицина\n#строительство\n#Ижевск\n#здравоохранение\n#Минстрой Удмуртии\n#Дмитрий Сурнин\n#капремонт\n#больница

 

 

 


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