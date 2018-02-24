Жителям Удмуртии напомнили о правилах поведения в холода

Соблюдение мер предосторожности позволит избежать обморожений.

Ижевск. Удмуртия. Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике напомнило о меры предосторожности, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе.

Напомним, что в Удмуртию вернулись холода. Чтобы не замёрзнуть, необходимо:

носить свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови;

одеваться как «капуста» - при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло;

уделять внимание обуви. Отсутствие стельки, сырые грязные носки, тесная обувь часто служат основной предпосылкой для появления потёртостей и обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить тёплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные они впитывают влагу, оставляя ноги сухими;

не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза спасают гораздо хуже;

не носить на морозе металлических украшений - колец, серёжек и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно их прилипание к коже. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови;

пользоваться помощью друга - следите за лицом друга, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете, а он или она будут следить за вашими;

не позволять обмороженному месту снова замёрзнуть - это вызовет куда более значительные повреждения кожи;

не снимать на морозе обувь с обмороженных конечностей - они распухнут, и вы не сможете снова одеть обувь;

прятаться от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше;

не мочить кожу - вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Не выходите на мороз с влажными волосами после душа;

на длительную прогулку на морозе следует захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем. Перед выходом на мороз надо поесть - вам может понадобиться энергия.

сократить своё пребывание на морозе и без необходимости не выходите на улицу.

При выявлении признаков обморожения:

при обморожении первой степени, для которой характерно покраснение конечностей, необходимо поместить человека в тёплое помещение. Можно проводить массаж конечностей. Не следует согревать конечности с помощью высокой температуры (на батарее отопления, горячей или теплой водой) - перепады температуры ухудшают состояние и последствия при обморожении;

при обморожении второй-четвертой степени (бледность, потеря чувствительности конечностей) следует отогревать пострадавшего с помощью теплого воздуха (применять фен и другие нагревательные приборы) или воды, начиная с температуры 20 °С и постепенно повышая до 33 °С. Если отогрев невозможен или заметны повреждения кожи, а также при транспортировке в медицинские заведения, на обмороженные места необходимо наложить термоизолирующую (ватно-марлевую, шерстяную) повязку.

В МЧС предостерегают, что не следует отогревать пострадавшего с обморожением горячей и теплой водой, так как быстрое нагревание может привести к возникновению тромбоза сосудов и осложнить течение заболевания.