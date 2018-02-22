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Жителей Удмуртии предупредили о похолодании в выходные

10:35, 22 февраля, 2018
Георгий Поветкин
10:35, 22 февраля, 2018
Георгий Поветкин
2193
0
#МЧС\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Казани\n#МЧС России по Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
2193
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Сотрудники регионального управления МЧС, призывают людей соблюдать меры предосторожности.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о похолодании в выходные. Сотрудники регионального управления МЧС призывают людей соблюдать меры предосторожности.

По информации Удмуртского Гидрометцентра, температурный фон в течение недели должен был понижаться. В ночь на 23 февраля по предварительному анализу ожидается -18, -23 градуса по Цельсию, местами до -26, днем 23 числа -10, -15 градусов.

«Необходимо повысить внимательность при использовании электрообогревателей и печного оборудования. Не оставляйте без присмотра печи, соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов и электропроводки, не используйте газовое оборудование в несанкционированных целях.  Жителям частных домов и владельцам отдельно стоящих малоэтажных зданий необходимо обеспечить постоянный спуск воды (приоткрыть краны с холодной водой), чтобы избежать промерзания водопровода», - обращаются сотрудники МЧС к жителям республики. 

При возникновении экстренных ситуаций (происшествий) незамедлительно информируйте оперативные службы по телефону «101» или «112».

10:35, 22 февраля, 2018
Георгий Поветкин
2193
0
#МЧС\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Казани\n#МЧС России по Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 

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