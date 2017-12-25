Готовимся к Новому году: как в праздники будут работать поликлиники Удмуртии

В детских поликлиниках маленьких пациентов будут принимать каждый день.

Ижевск. Удмуртия. В Новогодние праздники жителям Удмуртии иногда нужна медицинская помощь. По информации пресс-службы Минздрава Удмуртской Республики, уже готов график работы учреждений в зимние каникулы.

30 декабря 2017 года, 2, 6, 8 января 2018 года работают амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля в режиме работы субботнего дня.

4 января 2017 года работают амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля, работой узких специалистов, обслуживанием вызовов на дому. Также будет организована работа врачебных комиссий.

В детских поликлиниках городов и районов будет организован прием пациентов 30, 31 декабря 2017 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 года. Вызовы будут обслуживаться 30 декабря 2017 года, 2, 4, 6,8 января 2018 года.

В учреждениях здравоохранения, имеющих молочные кухни, будут выдавать молочную продукцию 30 декабря 2017 года, 4, 5,6 января 2018 года.