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      Готовимся к Новому году: как в праздники будут работать поликлиники Удмуртии

      09:00, 25 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      09:00, 25 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      364
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: @arzik2
      364
      0

      В детских поликлиниках маленьких пациентов будут принимать каждый день.

      Ижевск. Удмуртия. В Новогодние праздники жителям Удмуртии иногда нужна медицинская помощь. По информации пресс-службы Минздрава Удмуртской Республики, уже готов график работы учреждений в зимние каникулы.

      30 декабря 2017 года, 2, 6, 8 января 2018 года работают амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля в режиме работы субботнего дня.

      4 января 2017 года работают амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля, работой узких специалистов, обслуживанием вызовов на дому. Также будет организована работа врачебных комиссий.

      В детских поликлиниках городов и районов будет организован прием пациентов 30, 31 декабря 2017 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 года. Вызовы будут обслуживаться 30 декабря 2017 года, 2, 4, 6,8 января 2018 года.

      В учреждениях здравоохранения, имеющих молочные кухни, будут выдавать молочную продукцию 30 декабря 2017 года, 4, 5,6 января 2018 года.

      09:00, 25 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      364
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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