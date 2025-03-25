Ижевск. Удмуртия. В честь Дня рождения УдГУ в Ижевске нарисовали памятную открытку. Об этом сообщается в группе университета в соцсети «ВКонтакте».

Удмуртский государственный педагогический институт открыли весной 1931 года. В 1971 году правительство республики решило преобразовать институт в Удмуртский государственный университет.

За 94 года в учреждении обучили и выпустили свыше сотни тысяч молодых специалистов. 25 марта в честь Дня рождения вуза и Всемирного дня почтовой открытки УдГУ подготовил особенную поздравительную открытку.

Её нарисовали в традиционном цвете университета — бирюзовом. Надписи на карточке выполнены как на русском языке, так и на удмуртском.

На открытке можно увидеть знаменитые места Ижевска — набережную пруда, теплоход и парусник, монумент «Навеки с Россией», Михаило-Архангельский кафедральный собор, Александро-Невский кафедральный собор и, конечно, Удмуртский госуниверситет.