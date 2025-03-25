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В УдГУ в честь 94-летия вуза нарисовали памятную открытку

14:55, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В УдГУ в честь 94-летия вуза нарисовали памятную открытку
14:55, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#день рождения\n#открытка
Источник фото: УдГУ
269
0

В ней художники отобразили знаковые места Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В честь Дня рождения УдГУ в Ижевске нарисовали памятную открытку. Об этом сообщается в группе университета в соцсети «ВКонтакте». 

Удмуртский государственный педагогический институт открыли весной 1931 года. В 1971 году правительство республики решило преобразовать институт в Удмуртский государственный университет.  

За 94 года в учреждении обучили и выпустили свыше сотни тысяч молодых специалистов. 25 марта в честь Дня рождения вуза и Всемирного дня почтовой открытки УдГУ подготовил особенную поздравительную открытку. 

Её нарисовали в традиционном цвете университета — бирюзовом. Надписи на карточке выполнены как на русском языке, так и на удмуртском. 

На открытке можно увидеть знаменитые места Ижевска — набережную пруда, теплоход и парусник, монумент «Навеки с Россией», Михаило-Архангельский кафедральный собор, Александро-Невский кафедральный собор и, конечно, Удмуртский госуниверситет.  

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14:55, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#день рождения\n#открытка