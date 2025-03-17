Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на заседании городской Комиссии утвердили названия новых улиц, которые появляются в застраивающихся микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в микрорайоне «Люлли» два переулка будут названы в честь ижевского краеведа и педагога Олега Владимировича Севрюкова и Первого секретаря ижевского Горкома КПСС Михаила Ефимовича Зыкова.

Там же появятся проезд Анисовый, переулок Кипрейный, а также улицы Анисовая, Багульниковая, Аировая, Вербеновая, Лавандовая, Фиалковая, Кипрейная, Горчичная.

В микрорайоне «Воложка» одна из улиц будет носить название Юровский бульвар.

Также остановка общественного транспорта на пересечении улиц Эльбрусской и Горнолыжной в Ленинском районе получила название «Улица Эльбрусская».