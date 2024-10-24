В Ижевске на автодозвон поставили почти 600 номеров самочинно расклеенных рекламных объявлений

Ижевск. Удмуртия. Ижевская администрация рассказала о мерах борьбы с незаконным размещением рекламных объявлений в городе. В частности, указанные на листовках номера заносятся в систему «Автодозвон.

Тех расклейщиков, которых удаётся вычислить, привлекают к административной ответственности. Так, 23 октября, члены административной комиссии рассмотрели дела 12 человек. Всего с начала года установлено 482 административных нарушения.

Также в базу системы автодозвон внесли 591 телефонный номер.