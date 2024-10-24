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В Ижевске на автодозвон поставили почти 600 номеров самочинно расклеенных рекламных объявлений

10:20, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на автодозвон поставили почти 600 номеров самочинно расклеенных рекламных объявлений
10:20, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реклама
Источник фото: ИА «Сусанин»
15
0

К ответственности привлекли более 400 нарушителей.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская администрация рассказала о мерах борьбы с незаконным размещением рекламных объявлений в городе. В частности, указанные на листовках номера заносятся в систему «Автодозвон. 

Тех расклейщиков, которых удаётся вычислить, привлекают к административной ответственности. Так, 23 октября, члены административной комиссии рассмотрели дела 12 человек. Всего с начала года установлено 482 административных нарушения. 

Также в базу системы автодозвон внесли 591 телефонный номер. 

10:20, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реклама