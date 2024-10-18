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Перинатальный центр и центр ЭКО и репродукции 1 РКБ Ижевска прошли сертификацию Института качества Росздравнадзора

14:10, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Перинатальный центр и центр ЭКО и репродукции 1 РКБ Ижевска прошли сертификацию Института качества Росздравнадзора
14:10, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сертификация\n#1 РКБ\n#качество
Источник фото: vk.com/perinatalizhevsk
66
0

Они первые в Удмуртии получили такой документ.

Ижевск. Удмуртия. Перинатальный центр и центр ЭКО и репродукции 1 РКБ Ижевска успешно прошли сертификацию Института качества Росздравнадзора. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал главврач 1 РКБ Валерий Ватулин. 

Первая республиканская клиническая больница получила сертификат 18 октября. Отмечается, что медучреждение готовилось к этому 1,5 года. Данный документ показывает высокий уровень качества и безопасности медицинской помощи, оказываемой в больнице. 

«Это как получить Оскар в кинематографии», — комментирует Валерий Ватулин. 

Он отметил, что Перинатальный центр и центр ЭКО и репродукции стали первыми, кто прошёл данную сертификацию в Удмуртии.  

14:10, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сертификация\n#1 РКБ\n#качество