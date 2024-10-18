Перинатальный центр и центр ЭКО и репродукции 1 РКБ Ижевска прошли сертификацию Института качества Росздравнадзора

Ижевск. Удмуртия. Перинатальный центр и центр ЭКО и репродукции 1 РКБ Ижевска успешно прошли сертификацию Института качества Росздравнадзора. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал главврач 1 РКБ Валерий Ватулин.

Первая республиканская клиническая больница получила сертификат 18 октября. Отмечается, что медучреждение готовилось к этому 1,5 года. Данный документ показывает высокий уровень качества и безопасности медицинской помощи, оказываемой в больнице.

«Это как получить Оскар в кинематографии», — комментирует Валерий Ватулин.

Он отметил, что Перинатальный центр и центр ЭКО и репродукции стали первыми, кто прошёл данную сертификацию в Удмуртии.