В Ижевске 19 сентября пройдёт субботник по очистке берегов речки Карлутки

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 сентября пройдёт субботник по уборке мусора на берегах реки Карлутки. Об этом сообщается на странице Минприроды Удмуртской Республики «ВКонтакте».

Начало 19 сентября в 14:00 у моста через речку Карлутку (координаты: 56.852020, 53.242525). Принять участие в акции могут все зарегистрировавшиеся.

Всем участникам будут предоставлены мешки и перчатки, однако организаторы рекомендуют взять с собой резиновые сапоги.

Мероприятие проводится в рамках акции «Вода России» по национальному проекту «Экология».