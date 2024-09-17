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В Ижевске 19 сентября пройдёт субботник по очистке берегов речки Карлутки

11:50, 17 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске 19 сентября пройдёт субботник по очистке берегов речки Карлутки
11:50, 17 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
263
0
#субботник\n#речка Карлутка\n#экология\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
263
0

Мероприятие состоится в рамках акции «Вода России» по национальному проекту «Экология».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 сентября пройдёт субботник по уборке мусора на берегах реки Карлутки. Об этом сообщается на странице Минприроды Удмуртской Республики «ВКонтакте».

Начало 19 сентября в 14:00 у моста через речку Карлутку (координаты: 56.852020, 53.242525). Принять участие в акции могут все зарегистрировавшиеся.

Всем участникам будут предоставлены мешки и перчатки, однако организаторы рекомендуют взять с собой резиновые сапоги.

Мероприятие проводится в рамках акции «Вода России» по национальному проекту «Экология».

11:50, 17 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
263
0
#субботник\n#речка Карлутка\n#экология\n#Ижевск