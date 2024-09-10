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В Ижевске вновь определят лучших водителей городских автобусов

13:10, 10 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске вновь определят лучших водителей городских автобусов
13:10, 10 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
237
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#автобус\n#ТЦ Талисман
Фото: ИА «Сусанин»
237
0

Конкурс пройдёт 11 сентября на парковке ТЦ «Талисман» в 9 часов утра.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на парковке ТЦ «Талисман» пройдёт ежегодный конкурс водителей городских автобусов (0+). Об этом сообщается на официальной странице ИПОПАТ в социальной сети «ВКонтакте».

Участники конкурса будут соревноваться между собой в знаниях ПДД, в умении оказывать первую медицинскую помощь, а также в выполнении элементов фигурного вождения: змейка, колея, габаритный коридор и т. д. Судьи будут оценивать качество и скорость.

Конкурс пройдёт 11 сентября на парковке ТЦ «Талисман», начало в 09:00.

13:10, 10 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
237
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#автобус\n#ТЦ Талисман