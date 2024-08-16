Созданный при Минстрое Удмуртии техсовет внес изменения в проекты двух объектов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начал работать технический совет при Минстрое республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Техсовет создан для повышения качества подготовки заданий на проектирование перед утверждением проектно-сметной документации. Его участниками стали эксперты в области ценообразования и проектирования, представители министерства строительства, заказчики и будущие владельцы объектов.

«Наша основная цель — сократить число ошибок и недочетов в проектно-сметной документации. Специалисты опираются не только на профессиональные знания, но и опыт прошлых лет. В настоящее время, к примеру, рассматриваются объекты строительства коммунальной инфраструктуры», — пояснил и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.

Совет функционирует с 28 июня и уже успел внести изменения в проект здания в индустриальном парке Ижевска «Развитие» и дома культуры в Камбарке. Кроме того, в ходе первых заседаний техсовета были приняты методические рекомендации на подготовку проектного задания для муниципальных заказчиков. Ознакомиться с ними можно на сайте Минстроя Удмуртии.