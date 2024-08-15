В первую очередь новые остановочные павильоны появятся на ремонтируемых улицах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Новые остановочные павильоны в первую очередь установят на улицах Ижевска, где сейчас идёт комплексный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, что городу удалось найти подрядчика на установку новых остановок. В настоящий момент контракт стоимостью 12 млн рублей находится в стадии заключения.

До конца октября в городе на остановках общественного транспорта установят 10 новых павильонов. Они появятся на ремонтируемых улицах: Ленина, Советской и 9 Подлесной.

Также их установят на остановках «Школа №83» и «Администрация Индустриального района». Отмечается, что по ним поступает много обращений от горожан.

В администрации Ижевска «Сусанину» рассказали, что собственники этих двух павильонов снесли конструкции вместе с торговыми объектами в 2023 году. Так как они заранее не уведомили об этом муниципалитет, то финансирования на 2023 год предусмотрено не было. В 2024 году в бюджете города заложили средства на обновление этих остановок, и до конца строительного сезона новые павильоны будут установлены.