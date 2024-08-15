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В первую очередь новые остановочные павильоны появятся на ремонтируемых улицах Ижевска

16:00, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В первую очередь новые остановочные павильоны появятся на ремонтируемых улицах Ижевска
16:00, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановки
Фото: ИА «Сусанин»
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В том числе конструкции установят взамен уже снесённых объектов.

Ижевск. Удмуртия. Новые остановочные павильоны в первую очередь установят на улицах Ижевска, где сейчас идёт комплексный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Напомним, что городу удалось найти подрядчика на установку новых остановок. В настоящий момент контракт стоимостью 12 млн рублей находится в стадии заключения. 

До конца октября в городе на остановках общественного транспорта установят 10 новых павильонов. Они появятся на ремонтируемых улицах: Ленина, Советской и 9 Подлесной.

Также их установят на остановках «Школа №83» и «Администрация Индустриального района». Отмечается, что по ним поступает много обращений от горожан. 

В администрации Ижевска «Сусанину» рассказали, что собственники этих двух павильонов снесли конструкции вместе с торговыми объектами в 2023 году. Так как они заранее не уведомили об этом муниципалитет, то финансирования на 2023 год предусмотрено не было. В 2024 году в бюджете города заложили средства на обновление этих остановок, и до конца строительного сезона новые павильоны будут установлены. 

16:00, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановки