Жители Ижевска поделились идеями о реконструкции набережной Ижевского пруда

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии прошёл проектный семинар по благоустройству набережной Ижевского пруда — участка между плотиной и монументом «Дружбы народов». Во вторник, 13 августа, Центр территориального развития УР собрал неравнодушных и активных горожан в пространстве Дворца детского и юношеского творчества.

Пришедшие разделились на группы для более эффективной работы по определению необходимых точек на обновляемом участке городской среды. Напомним, этот отрезок капитально реконструировали в 2010 году, когда отсыпали берег, увеличив его ширину, установили парапеты, вырубили деревья по склону.

Также напомним, что уже началась реконструкция второго участка набережной — от монумента «Дружбы народов» до устья речки Подборенки. Отметим, что по одобренному горожанами плану этот участок, как и последующий в сторону улицы Песочной, уже станет свободной от автотранспорта. Там не будет возможности транзита, кроме как пешком или на велосипеде.

На участке первой очереди автодорогу сохранят. Правда, часть участников проектного семинара предложила «закончить» её у гостиницы «Панорама», а не вести до эспланады. Также многие высказались за устранение скульптур «Феррум-феста», которые с годами потеряли презентационный вид.

Основные предложения участников семинара таковы. Горожане ценят в этом участке набережной «вид на пруд и на закаты». Здесь желают видеть точки общепита хотя бы в формате стритфуда, а также стационарные туалеты; укрытия от непогоды и туристические атрибуты. Также многие пожелали создать спуски к воде, чтобы её «можно было потрогать». Хотят видеть ижевчане на набережной и уличных музыкантов. Многие акцентировали внимание, что к данному участку мало спусков с верхних террас рельефа, а имеющиеся совершенно не приспособлены для маломобильных граждан. Ещё одно предложение — вернуть пешеходную связь ротонды у парка Горького с набережной, устроив лестничный спуск, пешеходный мостик над проезжей частью улицы Милиционной или даже установив фуникулёр.

Все поступившие идеи сотрудники Центра территориального развития обработают в следующие несколько недель. После этого будет проведён опрос более широкого пласта населения Ижевска. В итоге будет создан отчёт с основными пожеланиями горожан, который ляжет в основу техзадания на создание уже непосредственного проекта реконструируемой территории.