Юбилей парка имени Кирова отметят в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 17 августа, в Ижевске отметят 90-летний юбилей парка имени С. М. Кирова (0+). Об этом сообщает администрация города.

Парк культуры и отдыха на тогдашней окраине Ижевска был торжественно открыт 8 августа 1934 года. Сооружать его начали в сентябре 1933 году. После продолжительных и тщательных геодезических измерений в хвойном лесу недалеко от Ижевского пруда рабочие вырубали просеки — узкие, широкие, дугообразные, выкорчевывали пни, выравнивали землю, снимали верхний слой почвы. Просеки постепенно превратились в правильные парковые аллеи.

Весной 1934 года в будущем парке началось сооружение беседок, скамеек, появились торговые павильоны, танцевальные площадки. Из музыкальных раковин доносились популярные мелодии. Садоводы разбили клумбы и газоны, высадили кустарники и деревья. На обширной поляне неподалеку от пруда был возведён «Зелёный театр», который долгое время являлся одной из самых больших сценических площадок в Ижевске.

Юбилей парка отметят 17 августа. Здесь с 11:00 до 21:00 пройдёт большой праздничный концерт с участием творческих коллективов города, а также государственного оркестра духовых инструментов Удмуртии «Арсенал-Бэнд» и хора «REСПУБЛИКА». Для всех желающих проведут командный квест «По следам Гулливера», развлекательные, творческие и спортивные активности, фестиваль уличного кино.

Вход на все мероприятия свободный. Без возрастных ограничений (0+).