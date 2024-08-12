С территории городища «Иднакар» в Глазове уберут все незаконные захоронения животных

Глазов. Удмуртия. В Глазове на территории музея-заповедника «Иднакар» для строительства смотровой площадки уберут все незаконные захоронения домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Несмотря на то, что городище является археологическим памятником федерального значения и имеет археологическую значимость, люди продолжают хоронить на его территории своих домашних любимцев.

Жителям Глазова и Глазовского района напоминают, что закапывать трупы животных самостоятельно нельзя, так как такие захоронения могут быть опасны. Утилизировать трупы нужно через ветклиники. В Глазове можно обратиться в учреждения, находящиеся по адресам: Карла Маркса, 27; Кирова, 41 и Буденного, 4б. Эти ветклиники заключили договор на утилизацию биологических отходов с официальной организацией по их утилизации.

За закапывание трупа животного в неустановленном месте предусмотрен штраф от 4 тыс. до 700 тыс. рублей.

В настоящий момент депутаты Гордумы рассматривают вопрос о захоронении домашних животных на территории городища «Иднакар». Горожан просят сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах незаконных захоронений домашних животных на территории музея-заповедника.