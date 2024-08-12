Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

С территории городища «Иднакар» в Глазове уберут все незаконные захоронения животных

09:40, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С территории городища «Иднакар» в Глазове уберут все незаконные захоронения животных
09:40, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Иднакар\n#домашние животные\n#захоронение
Фото: администрация Глазова
68
0

Несмотря на запрет, некоторые хозяева хоронят своих четвероногих любимцев на территории заповедника.

Глазов. Удмуртия. В Глазове на территории музея-заповедника «Иднакар» для строительства смотровой площадки уберут все незаконные захоронения домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Несмотря на то, что городище является археологическим памятником федерального значения и имеет археологическую значимость, люди продолжают хоронить на его территории своих домашних любимцев. 

Жителям Глазова и Глазовского района напоминают, что закапывать трупы животных самостоятельно нельзя, так как такие захоронения могут быть опасны. Утилизировать трупы нужно через ветклиники. В Глазове можно обратиться в учреждения, находящиеся по адресам: Карла Маркса, 27; Кирова, 41 и Буденного, 4б. Эти ветклиники заключили договор на утилизацию биологических отходов с официальной организацией по их утилизации.

За закапывание трупа животного в неустановленном месте предусмотрен штраф от 4 тыс. до 700 тыс. рублей. 

В настоящий момент депутаты Гордумы рассматривают вопрос о захоронении домашних животных на территории городища «Иднакар». Горожан просят сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах незаконных захоронений домашних животных на территории музея-заповедника. 

09:40, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Иднакар\n#домашние животные\n#захоронение