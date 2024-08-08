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Глазовский автовокзал выставили на продажу

14:35, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Глазовский автовокзал выставили на продажу
14:35, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
166
0
#Глазов\n#Авито\n#продажи\n#пассажирский транспорт
Фото: Яндекс Карты
166
0

За него просят 255 млн рублей.

Глазов. Удмуртия. Здание автовокзала Глазова выставили на продажу на «Авито». Судя по тексту объявления, продаётся помещение свободного назначения площадью 2 557,4 кв. метров и участок в 5 895 кв. метров. Продавец просит 255 740 000 рублей (125 498 рублей).

Судя по размещённым фото и указанному адресу, речь идёт об автовокзале на улице Сулимова, 73б.

Отмечается, что здание продаётся с чистовой отделкой, сейчас оно находится в аренде. Тип здания — торговый центр; парковка на улице бесплатная, подходит для грузового транспорта, отмечает продавец.

14:35, 08 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
166
0
#Глазов\n#Авито\n#продажи\n#пассажирский транспорт