На улице 10 лет Октября в Ижевске установят новые знаки ограничения скорости

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице 10 лет Октября появятся новые знаки ограничения скорости. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

Знаки, запрещающие водителям двигаться более 40 километров в час, установят в районе ЖК «Ежевика» (ул. 10 лет Октября, 60б) по обеим сторонам дороги. Напомним, ранее здесь оборудовали регулируемый пешеходный переход и автобусные остановки.