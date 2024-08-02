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На улице 10 лет Октября в Ижевске установят новые знаки ограничения скорости

11:35, 02 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
На улице 10 лет Октября в Ижевске установят новые знаки ограничения скорости
11:35, 02 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
44
0
#Ижевск\n#дороги\n#пешеходы\n#дорожные знаки
Фото: ИА "Сусанин"
44
0

Водителям будет запрещено разгоняться больше 40 км/ч в районе пешеходного перехода у ЖК «Ежевика».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице 10 лет Октября появятся новые знаки ограничения скорости. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

Знаки, запрещающие водителям двигаться более 40 километров в час, установят в районе ЖК «Ежевика» (ул. 10 лет Октября, 60б) по обеим сторонам дороги. Напомним, ранее здесь оборудовали регулируемый пешеходный переход и автобусные остановки.

11:35, 02 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
44
0
#Ижевск\n#дороги\n#пешеходы\n#дорожные знаки