Регоператор Удмуртии пересмотрит график вывоза крупногабаритного мусора в Глазове

Глазов. Удмуртия. Регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство» планирует изменить график вывоза крупногабаритного мусора в Глазове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава города Сергей Коновалов.

Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться на неделе с 15 по 19 июля.

Регоператор заметил, что возросли объемы мусора, который выкидывают местные жители и участники малого бизнеса. Также поступило много обращений от горожан. В соцсетях они даже выкладывали фотографии с заполненными контейнерными площадками. Например, глазовчане возмутились скоплением отходов в парке «Заречный».

Также местным жителям не понравилась захламленная частями мебели контейнерная площадка в посёлке «Птицефабрик».

Помимо этого, большое скопление деревянных поддонов, ящиков, досок и веток было замечено рядом с мусорными контейнерами между улицами Сибирской и Сулимова.





Фото: ЗЛОЙ ГЛАЗОВЧАНИН / ГЛАЗОВ (Людмила Виноградова)



Выкинутые кресла, двери и ветки не устроили жителей дома №10 по улице Будённого. Они жаловались, что мусор не вывозят уже 3 месяца.

С 1 по 5 июля сотрудники управления ЖКХ вместе с представителями «Спецавтохозяйство» объехали контейнерные площадки и составили список, где скопился крупный мусор. Подрядчик пообещал устранить все замечания к 16 июля. Работы уже выполняются.

Горожан, которые после этой даты заметят в городе невывезенный крупногабаритный мусор, просят позвонить в диспетчерскую подрядчика «Центр управления имуществом» по телефону 8 (919) 916-80-18. Помимо этого, местным жителям рекомендуют фиксировать номера автомобилей предпринимателей, которые незаконно вывозят на площадки ТКО мусор от своей деятельности. Факты подобных нарушений можно направлять в управление ЖКХ администрации по почте zhkh@glazov.udmr.ru.