В Глазове началась работа над первым муралом в рамках фестиваля уличной культуры этого года

Глазов. Удмуртия. В Глазове началась работа над первым муралом в рамках «Глазов стрит фест – 2024» (18+). Как напоминают организаторы, фестиваль уличной культуры «Glazov street fest» пройдёт с 26 по 28 июля.

Над муралом работает художник-каллиграфист из Ульяновска Юрий Вольф. В своей работе он использует шрифт «Неорусская Вязь». Сам мурал посвящён Чепецкому механическому заводу и несёт в себе синхронию истории предприятия: его прошлое, настоящее и будущее, представленную в творческом переосмыслении. На мурале представлены линии, символизирующие три основные вехи в становлении и развитии завода:

- прошлое, которое начиналось со смены направления работы завода;

- настоящее, когда завод производит передовую продукцию, востребованную на предприятиях атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности;

- будущее, в котором завод не сдаёт позиции и производит инновационные и передовые материалы.

Всё это художественное переосмысление истории завода связывает стержень-реторта, являя собой символ стойкости и прочности, со знаком бесконечности вместо номера.

Совсем скоро масштабное произведение искусства будет радовать жителей и гостей нашего города на фасаде дома по улице Будённого, 10.

Темой фестиваля в этом году стала ПРОМЗОНА, которая объединит уличное искусство и индустриальные объекты.