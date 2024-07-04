В Ижевске пока не отменили кинопоказ шоу Александра Гудкова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пока не отменяют показ шоу Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри» (18+).

Студия известного комика «Чикен Карри» снимает видео, где известные люди играют в настольную игру. Данные выпуски показывают в некоторых кинотеатрах России.

3 июля студия в своём телеграм-канале сообщила, что кинопоказы выпуска №28 «Чёрное небо вампиров» отменили в Тольятти, Череповце и Мытищах. На сайте кинотеатра «Mori Cinema», где должны были состояться показы, странички с продажей билетов недействительны.

Депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что показ в Тольятти отменили в связи с «массовым общественным возмущением».

«Юморист Александр Гудков, которому в течение 2-х лет было стыдно за Россию, безнаказанно вернулся из-за рубежа и решил заработать денег на своей «непутевой Родине». Гудков планировал провести свои шоу в ряде городов, включая в Тольятти. Получил массу сообщений от подписчиков: как такое возможно?», — прокомментировал Александр Хинштейн.

Об отмене показа в Череповце в своём телеграм-канале высказался и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«По поводу Гудкова, кратко. Я услышал обращение, решил. Благодарю коллег из мэрии Череповца и профильных органов за чуткость и понимание. Кинопоказа этого не будет», — заявил Георгий Филимонов.

В Ижевске кинопоказ шоу «Чикен Карри» должен пройти в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Талисман» 7 июля. На сайте кинотеатра страница с этим киносеансом работает, и нигде не сказано о какой-либо отмене.