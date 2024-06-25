У дома №42 по улице Берша в Ижевске организуют одностороннее движение транспорта

Ижевск. Удмуртия. На дороге у дома №42 по улице Архитектора П. П. Берша, которая проходит вблизи второго корпуса школы №8, организуют одностороннее движение. Двигаться можно будет в сторону улицы Берша. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

До 14 июля служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска должна организовать работы по установке новых дорожных знаков. На месте появятся знаки: «Въезд запрещен», «Дорога с односторонним движением» и «Конец дороги с односторонним движением».

Выполнение этих работ проконтролирует управление благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.