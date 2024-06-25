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У дома №42 по улице Берша в Ижевске организуют одностороннее движение транспорта

10:00, 25 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
У дома №42 по улице Берша в Ижевске организуют одностороннее движение транспорта
10:00, 25 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
471
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#движение транспорта
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
471
0

Вскоре на месте установят новые дорожные знаки.

Ижевск. Удмуртия. На дороге у дома №42 по улице Архитектора П. П. Берша, которая проходит вблизи второго корпуса школы №8, организуют одностороннее движение. Двигаться можно будет в сторону улицы Берша. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. 

До 14 июля служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска должна организовать работы по установке новых дорожных знаков. На месте появятся знаки: «Въезд запрещен», «Дорога с односторонним движением» и «Конец дороги с односторонним движением».

Выполнение этих работ проконтролирует управление благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска. 

10:00, 25 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
471
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#движение транспорта