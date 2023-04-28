На уничтожение борщевика в Ижевске выделили 500 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с началом сезона продолжилась борьба с борщевиком Сосновского. Об этом сообщает администрация города.

Одна из проблемных точек — Ярушкинский дендропарк, где с опасным растением боролись и в 2022 году. Работы тут пройдут по новому методу, в три этапа: покос, перепахивание, засев. «В первую очередь обрабатываем зоны, которые прилегают к тропинкам. Важно сделать это, пока борщевик маленький, до того, как он сбросит новые семена, — рассказал начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды Евгений Бунтов.

Всего в Ижевске борщевик уничтожат на территории в 6 га, в том числе по заявкам горожан. На эти цели по контракту предусмотрено полмиллиона рублей.

Сообщить, где растет борщевик можно по телефону: 072 (998-072 - с мобильного), а также в группе «Благоустройство Ижевска» в соцсети «ВКонтакте». Напомним, что уборкой опасного растения на территории многоквартирных домов занимаются управляющие компании и ТСЖ.

С 1 января 2023 года за непринятие мер по борьбе с борщевиком владельцев земельных участков ждут штрафы.