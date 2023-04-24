Специалисты проверили качество воды в домах жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды в источниках централизованного водоснабжения и распределительных сетях Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С начала 2023 года специалисты исследовали воду из источников питьевого централизованного водоснабжения. Они проверили 300 проб по микробиологическим показателям, из них 5 проб не соответствовали установленным гигиеническим нормативам. 113 проб были проверены по санитарно-химическим показателям, из них не прошли 29 проб — 25,6%. А все отобранные 62 пробы оказались в норме по радиологическим показателям.

Также специалисты исследовали разводящую сеть. Из 1631 пробы питьевой воды, проверенной по микробиологическим показателям, 11 не соответствовали нормативам, а из 670 проб 12 не проходили по санитарно-химическим показателям.

Выяснилось, что вода из распределительной сети не соответствует требованиям по мутности, содержанию железа, нитратам, бору и микробиологическим показателям. Несоответствие качества воды отметили в Кезском, Кизнерском, Завьяловском районах и в Ижевске.

В результате выявленных нарушений было составлено 3 протокола об административном правонарушении на сумму 43 тыс. рублей. Сотрудники Роспотребнадзора выдали 38 предостережений о недопустимости подобных нарушений.