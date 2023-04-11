На бывшем военном арсенале в Пугачёво начнётся утилизация взрывоопасных предметов

Пугачёво. Удмуртия. Жителей Малопургинского района предупредили о начале утилизации взрывоопасных предметов (ВОП) на бывшем военном арсенале в Пугачёво. Об этом сообщает поисково-спасательная часть №37.

Работы по выжиганию ВОПов начнутся с 12 апреля. Жителей предупреждают, что поводов для паники нет. В случае обнаружения пожаров рекомендуется звонить по номеру «01», с мобильного «101» и «112».

Напомним, весной 2022 года на территории бывшего 102 арсенала в Пугачёво возобновился сбор взрывоопасных предметов. Работы проводит подрядчик ООО «Форпост Балтики Плюс». 25 апреля 2022 года в детском саду Пугачёво в результате детонации взрывателя снаряда пострадали два шестилетних мальчика. Опасный предмет они нашли на территории села.

В октябре 2021 года в Пугачёво на снаряде подорвались двое мужчин, один из них погиб.

Последний пожар на территории бывшей воинской части, приведший к детонации снарядов, произошёл весной 2020 года.