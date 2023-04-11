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На бывшем военном арсенале в Пугачёво начнётся утилизация взрывоопасных предметов

16:00, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На бывшем военном арсенале в Пугачёво начнётся утилизация взрывоопасных предметов
16:00, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Пугачево\n#Удмуртия\n#снаряды\n#утилизация
Фото: Сергей Юрин (ВКонтакте)
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Работы стартуют с 12 апреля.

Пугачёво. Удмуртия. Жителей Малопургинского района предупредили о начале утилизации взрывоопасных предметов (ВОП) на бывшем военном арсенале в Пугачёво. Об этом сообщает поисково-спасательная часть №37. 

Работы по выжиганию ВОПов начнутся с 12 апреля. Жителей предупреждают, что поводов для паники нет. В случае обнаружения пожаров рекомендуется звонить по номеру «01», с мобильного «101» и «112». 

Напомним, весной 2022 года на территории бывшего 102 арсенала в Пугачёво возобновился сбор взрывоопасных предметов. Работы проводит подрядчик ООО «Форпост Балтики Плюс». 25 апреля 2022 года в детском саду Пугачёво в результате детонации взрывателя снаряда пострадали два шестилетних мальчика. Опасный предмет они нашли на территории села. 

В октябре 2021 года в Пугачёво на снаряде подорвались двое мужчин, один из них погиб

Последний пожар на территории бывшей воинской части, приведший к детонации снарядов, произошёл весной 2020 года.

16:00, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
50
0
#Пугачево\n#Удмуртия\n#снаряды\n#утилизация