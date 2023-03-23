Лучшего кондуктора муниципального электротранспорта выбрали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 22 марта в муниципальном предприятии «ИжГорЭлектроТранс» прошёл конкурс профессионального мастерства среди кондукторов ижевского электротранспорта. Как передаёт пресс-служба администрации Ижевска, в этом году он приурочен к 25-летию появления кондукторов в салонах трамваев и троллейбусов.

В ИжГЭТ лучших кондукторов определяют уже в девятый раз. Каждый раз за это звание борются 12 конкурсантов — по шесть человек от трамвайного и троллейбусного управлений. Перед этим отборочные туры прошли в самих подразделениях, в них приняли участие 28 кондукторов со всех маршрутов города.

В этом году конкурс состоял из четырех заданий. Его участницы прошли психологический практикум (профессиональное общение), сдали теорию на знание нормативной документации в виде экзамена. Отметим, работа кондуктора базируется на шести правовых актах, среди них - Правила перевозок, Должностная инструкция, Охрана труда. Третье испытание включало подсчет и сдачу выручки, четвертое - практическое задание. В импровизированном салоне транспортного средства участницы продемонстрировали свои способности быстро и безошибочно взимать плату за проезд, а также выявлять поддельные купюры и проездные документы.

По итогам всех этих испытаний абсолютным победителем стала Любовь Липина, кондуктор троллейбуса маршрута №9. В профессии она – 22 года. 2 место заняла Елена Бонькина, кондуктор троллейбуса маршрута №10 (10 лет). Третье место судьи присудили Татьяне Дубовцевой, кондуктору трамвая маршрута № 12 (25 лет).